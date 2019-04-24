В российских школах появятся две новые должности

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Фото: Pixabay.com
Министерство просвещения
Старший учитель будет заниматься разработкой образовательных программ, а также методическим сопровождением деятельности учителей.
Главная роль ведущего учителя, по мнению разработчиков проекта, будет состоять в интеграции учителей, дефектологов, психологов в работу.
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