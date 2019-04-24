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15:23, 24 апреля 2019 224
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В Омске мальчик засыпал ямы на дорогах игрушечной лопатой

В Омске мальчик засыпал ямы на дорогах игрушечной лопатой

В Омске мальчик засыпал ямы на дорогах игрушечной лопатой. Видео опубликовали очевидцы в группе «ВКонтакте» «Аварийный Омск».

Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров объяснил интернет-порталу ngs55.ru, что эту улицу отремонтировали в прошлом году.

В пресс-службе ведомства эту ситуацию восприняли с иронией и пригласили юного ремонтника к себе на работу.

«Лет через 10-15 будем счастливы видеть в своих рядах такого настоящего человека и активного гражданина», — отметили в управлении благоустройства Омска.


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