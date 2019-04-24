RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Омске мальчик засыпал ямы на дорогах игрушечной лопатой. Видео опубликовали очевидцы в группе «ВКонтакте» «
Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров объяснил интернет-порталу
В пресс-службе ведомства эту ситуацию восприняли с иронией и пригласили юного ремонтника к себе на работу.
«Лет через 10-15 будем счастливы видеть в своих рядах такого настоящего человека и активного гражданина», — отметили в управлении благоустройства Омска.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии с женщиной-пешеходом
|
cледующая новость →За неделю в Рязани подорожали морковь и капуста. Мониторинг цен
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.