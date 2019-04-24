В Обнинске мужчину оштрафовали за оскорбление в WhatsApp

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В Обнинске мужчину оштрафовали за оскорбление в мессенджерах, сообщил
В надзорный орган обратилась местная жительница. Она рассказала, что в мессенджерах ее оскорбил незнакомый мужчина.
Прокуратура установила лицо, которому принадлежат номера мобильных телефонов и зафиксировала факты оскорблений при отправке сообщений в мессенджерах WhatsApp и Viber.
По фактам оскорблений заместитель прокурора вынес два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.
Виновного оштрафовали на две тысячи рублей.
Постановления суда в законную силу не вступили.
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