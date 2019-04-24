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В Кирове на очистных сооружениях погиб рабочий. Об этом сообщил
По предварительным данным, 16 апреля во время ремонта резервуара на очистных сооружениях обрушилась стена, на которой находились двое работников подрядной организации. В результате один работник погиб, второго доставили в больницу с телесными повреждениями.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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