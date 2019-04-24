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17:43, 24 апреля 2019 101
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В Кирове на очистных сооружениях погиб рабочий

В Кирове на очистных сооружениях погиб рабочий

В Кирове на очистных сооружениях погиб рабочий. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Калужской области.

По предварительным данным, 16 апреля во время ремонта резервуара на очистных сооружениях обрушилась стена, на которой находились двое работников подрядной организации. В результате один работник погиб, второго доставили в больницу с телесными повреждениями.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.


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