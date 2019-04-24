В Калуге мотоциклист погиб после столкновения с трактором

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Во вторник, 23 апреля, в Калуге столкнулись мотоцикл ZUUM и уборочный трактор, сообщила
Мотоцикл двигался по Советской. Трактор под управлением 59-летнего мужчины ехал попутно. ДТП произошло, когда уборочная машина поворачивала налево в сторону Окружной дороги.
50-летний мотоциклист погиб.
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