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В Калуге из дворов уберут заброшенные автомобили, сообщил
Владельцам дадут последнюю возможность убрать машины на стоянки.
Вывоз проводут в соответствии с положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории Калуги.
Дворы осмотрят в четверг, 25 апреля. Если владельцы самостоятельно не вывезут транспортные средства, их эвакуируют и перевезут на штрафстоянку.
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