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20:31, 24 апреля 2019 226
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В Кальном столкнулись «Шевроле» и мотоцикл

В Кальном столкнулись «Шевроле» и мотоцикл

В среду, 24 апреля, в Кальном столкнулись Chevrolet и мотоцикл. Видео с места аварии опубликовал Николай Старченко.

ДТП произошло на пересечении Касимовского шоссе и улицы Боголюбова.

Подробности уточняются.


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