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Фото: Pixabay.com
В среду, 24 апреля, у рязанских водителей проверят тонировку. Об этом
Если светопропускание стекол не отвечает нормам, нарушителей оштрафуют на 500 рублей.
«Сквозь затонированное стекло автомобиля ухудшается обзорность для самого водителя. Такие условия могут провоцировать повышенный риск ДТП», — отметили в полиции.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.