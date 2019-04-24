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12:31, 24 апреля 2019 209
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У рязанских водителей проверят тонировку

У рязанских водителей проверят тонировку

Фото: Pixabay.com

В среду, 24 апреля, у рязанских водителей проверят тонировку. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Если светопропускание стекол не отвечает нормам, нарушителей оштрафуют на 500 рублей.

«Сквозь затонированное стекло автомобиля ухудшается обзорность для самого водителя. Такие условия могут провоцировать повышенный риск ДТП», — отметили в полиции.


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