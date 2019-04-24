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Тульская прокуратура проверит информацию об учителе, силой отобравшем телефон у школьника. Об этом сообщил
Произошедшее сняли на видео, которое опубликовали на YouTube.
На кадрах видно, что педагог отбирает у ребенка смартфон, а тот сопротивляется. В это время другие дети требуют учителя не трогать их одноклассника.
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