Тамбовчанин из-за ревности ударил знакомого ножом в шею

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В Тамбовской области осудили 32-летнего мужчину, из-за ревности ударившего знакомого ножом в шею, сообщил
Установлено, что вечером 28 декабря 2018 года осужденный в своей квартире выпивал в приятелей. Увидев, что один из гостей оказывает знаки внимания его супруге, он схватил нож и нанес ему удар в шею.
«Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 31-летний потерпевший остался жив», — отметили следователи.
Мужчине назначили 6,5 лет исправительной колонии строгого режима.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.