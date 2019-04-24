Следователи проверят органы опеки в Липецке, где нашли голодных детей в антисанитарной квартире

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Липецкие следователи проверят на халатность должностных лиц органов опеки, которые допустили, чтобы маленькие дети жили в антисанитарной квартире и голодали, сообщил
«Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех причин критической ситуации, сложившейся в семье, проверяется неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами органов системы профилактики своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе», — говорится в сообщении.
По результатам проверки решат вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ.
Ранее прокуратура сообщала, что липчанка
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.