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15:01, 24 апреля 2019 225
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Следователи проверят органы опеки в Липецке, где нашли голодных детей в антисанитарной квартире

Следователи проверят органы опеки в Липецке, где нашли голодных детей в антисанитарной квартире

Липецкие следователи проверят на халатность должностных лиц органов опеки, которые допустили, чтобы маленькие дети жили в антисанитарной квартире и голодали, сообщил сайт регионального СУ СКР.

«Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех причин критической ситуации, сложившейся в семье, проверяется неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами органов системы профилактики своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе», — говорится в сообщении.

По результатам проверки решат вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ.

Ранее прокуратура сообщала, что липчанка бросила голодных детей в антисанитарной квартире с пьяным собутыльником. Малышей четырех и двух лет нашли в доме после звонка соседей. Старший из детей является инвалидом и требует ухода и лечения. Малышей отправили в больницу. Как оказалось, районный суд лишал их мать родительских прав, но областной суд отменил это решение. Отмечается, что за два года женщина не изменила своего отношения к детям.

На ситуацию также отреагировала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.


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