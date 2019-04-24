Следователи ищут свидетелей убийства рязанца

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Следователи ищут возможных свидетелей убийства рязанца, которое произошло в ночь с 16 на 17 февраля 2019 года. Информацию опубликовали на
Известно, что примерно в 21:00 16 февраля мужчина находился в районе дома № 11 по улице Весенней и был пьян.
Позже тело рязанца с признаками насильственной смерти обнаружили в его квартире в доме № 23 корпус 3 по улице Черновицкой.
По версии следствия, погибший мог получить травмы в период с 21:00 до 24:00 во время пути к дому.
Всех, кто что-то видел или знает, следователи просят сообщить об этом по телефонам:
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