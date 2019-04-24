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10:01, 24 апреля 2019 1 093
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Следователи ищут свидетелей убийства рязанца

Следователи ищут свидетелей убийства рязанца

Следователи ищут возможных свидетелей убийства рязанца, которое произошло в ночь с 16 на 17 февраля 2019 года. Информацию опубликовали на сайте регионального СУ СКР.

Известно, что примерно в 21:00 16 февраля мужчина находился в районе дома № 11 по улице Весенней и был пьян.

Позже тело рязанца с признаками насильственной смерти обнаружили в его квартире в доме № 23 корпус 3 по улице Черновицкой.

По версии следствия, погибший мог получить травмы в период с 21:00 до 24:00 во время пути к дому.

Всех, кто что-то видел или знает, следователи просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4912) 96-09-63, +7 (915) 622-46-10 или 8 (4912) 21-81-69.


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