RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Скопинца приговорили к обязательным работам за кражу денег у собутыльника. Об этом
Вечером 8 ноября прошлого года мужчины пили спиртное. Пока хозяин дома спал, гость забрал из-под коврика на холодильнике шесть тысяч рублей. Деньги он затем потратил.
Подсудимого признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК («Кража») и приговорили к 320 часам обязательных работ.
Приговор еще не вступил в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Пасху и в майские праздники в Рязанской области усилят безопасность — Любимов
|
cледующая новость →Любимов поручил привести в порядок воинские захоронения и памятники
В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.