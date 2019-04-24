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Фото: Pixabay.com
Сасовцу вынесли приговор за пьяную езду. Он совершил преступление, будучи подвергнутым административному наказанию за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения,
Мужчину признали виновным по статье 264.1 УК и приговорили к 200 часам обязательных работ. Также его лишили «прав» на на год и восемь месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
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