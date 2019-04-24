Рязанского пенсионера осудили за незаконное хранение патронов, купленных 50 лет назад

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Рязанского пенсионера осудили за незаконное хранение патронов и оружия. Об этом сообщил
Известно, что 72-летний мужчина приобрел боеприпасы для нарезного огнестрельного оружия в 1967—1968 году. А в 1996 году он нашел в Воронежской области пистолет конструкции Токарева.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к восьми месяцам ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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