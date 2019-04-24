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9:56, 24 апреля 2019 721
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Рязанское предприятие выплатило сотрудникам более трех миллионов долга по зарплате

Рязанское предприятие выплатило сотрудникам более трех миллионов долга по зарплате

Фото: Pixabay.com

Рязанское научно-реставрационное управление выплатило сотрудникам 3,2 миллиона рублей долга по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

На момент проверки предприятие задолжало деньги 106 работниками. Руководителю организации внесли представление, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Директора оштрафовали по части 6 статьи 5.27 КоАП («Нарушение трудового законодательства»).


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