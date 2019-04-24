Рязанский агроуниверситет договорился о сотрудничестве с китайским вузом

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В конце апреля Рязанский агротехнологический университет имени Костычева посетила делегация из технологического университета китайского города Сюйджоу (провинция Цзянсу).
Одной из основных тем визита стало взаимодействие и укрепление сотрудничества между двумя вузами.
Делегация из Китая встретилась с ректором университета Николаем Бышовым, побывала в музее истории вуза, посетила учебные и научные лаборатории и кафедры университета.
В беседе с ректором руководство китайской стороны обсудило дальнейшие направления совместного сотрудничества и выразило заинтересованность в организации взаимных стажировок студентов и преподавателей, совместной научной и образовательной деятельности, а также оценило то, что в университете развивается студенческая наука.
Также гости присоединились к работе III Международной научно-практической конференции «Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных агротехнологий».
В результате РГАТУ и технологический университет КНР договорились о взаимном сотрудничестве.
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