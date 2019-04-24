Рязанка сняла со спящей подруги золотую цепочку и украла кошелек

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Фото: Pixabay.com
Жительница Спасского района сняла со спящей подруги золотую цепочку и украла кошелек. Об этом
Потерпевшая пригласила приятельницу переночевать. Утром та сняла с хозяйки дома золотые украшения и достала из-под подушки кошелек.
Женщину признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 158 УК («Тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину») и приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в два года и возложением определенных обязанностей.
Приговор вступил в законную силу.
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