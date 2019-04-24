Рязанца осудили за неуплату алиментов своей дочери

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанца осудили за неуплату алиментов своей 13-летней дочери. Об этом сообщил
Мужчина обязан выплачивать четверть всех видов заработка ежемесячно на содержание дочери. Впрочем, от своих обязательств мужчина уклонялся.
Протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ направили мировому судье для принятия решения. Теперь мужчине назначили обязательные работы сроком на 50 часов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Обнинске мужчину оштрафовали за оскорбление в WhatsApp
В полянской детской школе искусств прошел гала-концерт лучших номеров.