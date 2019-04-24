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Прокуратура потребовала установить фонари у дороги в Александро-Невском районе. Об этом сообщил
Проведенная в апреле проверка показала, что село Бурминка и деревня Михалково, через которые проходят дороги общего межмуниципального значения, не обустроены электрическим освещением.
К региональному минтрансу предъявили два иска, они находятся на рассмотрении в районном суде.
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