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12:36, 24 апреля 2019 181
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Первого россиянина оштрафовали за неуважение к власти в соцсетях

Первого россиянина оштрафовали за неуважение к власти в соцсетях

Фото: Pixabay.com

Жителя города Малая Вишера Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали за неуважение к власти. Это первый случай судебной практики по данной статье. Об этом сообщило РИА Новости.

Штраф составил 30 тысяч рублей. Теперь мужчина планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как сообщили в суде, мужчина разместил в интернете две записи «с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству.


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