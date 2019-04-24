Первого россиянина оштрафовали за неуважение к власти в соцсетях

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Фото: Pixabay.com
Жителя города Малая Вишера Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали за неуважение к власти. Это первый случай судебной практики по данной статье. Об этом сообщило РИА
Штраф составил 30 тысяч рублей. Теперь мужчина планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.
Как сообщили в суде, мужчина разместил в интернете две записи «с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».
Ранее президент РФ Владимир Путин
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Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.