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Фото: Издательство «Пресса»
Перед кражей в сараевском храме подросток угнал машину. Об этом
15-летний житель Сапожковского района приехал погостить в село Меньшие Можары. Юноша украл из местного храма
Как выяснили полицейские, до этого молодой человек угнал машину у 40-летней сельчанки.
На подростка завели уголовные дела по части 2 статьи 158 и части 1 статьи 166 УК.
«Полицейские принимают меры, чтобы исключить дальнейшую противоправную деятельность несовершеннолетнего злоумышленника», — уточнили в пресс-службе.
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