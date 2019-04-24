RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Николай Любимов распорядился усилить безопасность и порядок на улицах на Пасху и в майские праздники. Об этом
Губернатор поручил принять меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем энерго-, тепло- и водоснабжения в выходные и праздники, а также подготовиться к возможным авариям на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТульская прокуратура проверит информацию об учителе, силой отобравшем телефон у школьника
|
cледующая новость →Скопинца приговорили к обязательным работам за кражу денег у собутыльника
В полянской детской школе искусств прошел гала-концерт лучших номеров.