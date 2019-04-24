На научной конференции в Рязани обсудили особенности помощи наркологическим больным

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18 и 19 апреля на базе медуниверситета имени Павлова в Рязани прошла научно-практическая конференция «Вектор развития высоких технологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской помощи».
В ее рамках выступили ведущие специалисты в различных областях медицины, наградили авторов лучших научных работ, а также прошла выставка современного медицинского оборудования.
При обсуждении тематических докладов участники встречи затронули вопросы особенностей оказания экстренной помощи на дому и в стационаре больным с алкогольной интоксикацией, отравлением наркотическими препаратами.
В обсуждении приняли участие специалисты
По словам наркологов, запой — это состояние, требующее квалифицированной экстренной помощи.
«Многие недооценивают важность своевременности проведения комплекса мероприятий, но именно от грамотности их проведения зависит дальнейшая судьба пациента, — отметили специалисты. — Выведение из запоя должно быть комплексным, направленным на проведение детоксикации, седации, поддержание функции жизненно важных органов. Опыт показывает, что многие пациенты, страдающие алкоголизмом, отказываются от госпитализации или обращаются за медицинской помощью в тяжелом состоянии, поэтому наркологи часто практикуют выведение из запоя на дому».
После стабилизации состояния, добавили наркологи, проводится дальнейшее лечение: кодирование, комплексная детоксикация, психологическая реабилитация.
Представители клиники также подчеркнули, что оказание помощи наркологическим больным имеет свои особенности: «Первоочередная задача при оказании экстренной помощи — диагностика вида наркотического отравления и правильный выбор антидота. Не всегда это возможно сделать на месте, поэтому пациента нужно срочно доставить в специализированную наркологическую клинику».
Те, кому требуются консультация нарколога или услуги по экстренному выведению из запоя, могут связаться с руководством клиники по телефону +7 (4912)50-00-43 и придти в клинику по адресу: улица Грибоедова, дом 22.
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