Любимов поручил привести в порядок воинские захоронения и памятники

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Фото: © RZN.info / Ирина Теущакова
Николай Любимов поручил главам администраций муниципальных образований привести в порядок воинские захоронения и памятники героям Великой Отечественной войны перед майскими праздниками. Об этом
Глава области подчеркнул, что работы нужно завершить в срок.
Любимов распорядился очистить от мусора дворы, дороги, тротуары и парки, а также убрать стихийно образовавшиеся свалки
«Особое внимание — ямочному ремонту», — сказал он.
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