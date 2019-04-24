Липчанин ворвался в магазин с пистолетом и украл деньги

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В Липецке задержали мужчину, который ворвался в магазин с пистолетом и украл деньги. Об этом сообщила
В полицию обратилось руководство магазина. Они рассказали, что днем 21 апреля неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, из магазина украл около 26 тысяч рублей. По факту нападения возбудили уголовное дело.
Стражи порядка задержали 25-летнего неработающего липчанина. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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В полянской детской школе искусств прошел гала-концерт лучших номеров.