Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:28, 24 апреля 2019 113
 0    0

Липчанин ворвался в магазин с пистолетом и украл деньги

Липчанин ворвался в магазин с пистолетом и украл деньги

В Липецке задержали мужчину, который ворвался в магазин с пистолетом и украл деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилось руководство магазина. Они рассказали, что днем 21 апреля неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, из магазина украл около 26 тысяч рублей. По факту нападения возбудили уголовное дело.

Стражи порядка задержали 25-летнего неработающего липчанина. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
23 часа назад
«Школа 360» провела творческий конкурс накануне Дня Победы

«Школа 360» провела творческий конкурс накануне Дня Победы

В полянской детской школе искусств прошел гала-концерт лучших номеров.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 85 184
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 33 580
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 23 054
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
12:52, 19 апреля 2019 16 228
Любимов наградил рязанских управленцев. Фото
12:37, 23 апреля 2019 16 199
Рязанская школьница уронила телефон в ванну и погибла от удара током 29
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум