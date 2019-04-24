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Фото: Pixabay.com
Иностранцы заключили несколько фиктивных браков с рязанцами, чтобы получить российскую регистрацию. Об этом сообщил
Прокуратура выяснила, что несколько местных жителей заключали браки с гражданами Вьетнама, Азербайджана и Узбекистана, чтобы те получили регистрацию. За это россияне получали вознаграждение.
В суде выяснилось, что ни до заключения брака, ни после этого, совместно с иностранцами никто не проживал и создавать семьи не намеревался.
Суд пришел к выводу, что заключенные браки были фиктивные и удовлетворил исковые требования прокуратуры района об их аннулировании.
Решения не вступили в законную силу.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.