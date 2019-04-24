Двух браконьеров из Калуги оштрафовали на 60 тысяч

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калуге оштрафовали двух браконьеров. Об этом сообщил
В ноябре 2018 года на трассе «Калуга-Медынь» остановили автомобиль. В нем обнаружили резиновую лодку и рыбу.
Установлено, что двое местных жителей 1978 и 1985 годов рождений на одном из водоемов в Дзержинском районе незаконно выловили более 23 килограммов рыбы с помощью сетей.
Ущерб природе оценили в 9 700 рублей.
Каждому нарушителю назначили штраф по 30 тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанского пенсионера осудили за незаконное хранение патронов, купленных 50 лет назад
|
cледующая новость →В Песочне часть офисного здания реконструируют под магазин
В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.