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12:46, 24 апреля 2019 269
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Двух браконьеров из Калуги оштрафовали на 60 тысяч

Двух браконьеров из Калуги оштрафовали на 60 тысяч

В Калуге оштрафовали двух браконьеров. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В ноябре 2018 года на трассе «Калуга-Медынь» остановили автомобиль. В нем обнаружили резиновую лодку и рыбу.

Установлено, что двое местных жителей 1978 и 1985 годов рождений на одном из водоемов в Дзержинском районе незаконно выловили более 23 килограммов рыбы с помощью сетей.

Ущерб природе оценили в 9 700 рублей.

Каждому нарушителю назначили штраф по 30 тысяч рублей.


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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.

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