Детский омбудсмен при президенте изучит ситуацию с брошенными в липецкой квартире детьми

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Фото: Ru.wikipedia.org
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова изучит ситуацию в Липецке, где женщина бросила голодных детей в антисанитарной квартире с пьяным собутыльником, передает
«Мы внимательно изучаем отчеты уполномоченных ведомств. Девочка-инвалид была в истощенном состоянии, в неудовлетворительном состоянии был второй ребенок», — сказала Кузницова.
Напомним, малышей четырех и двух лет
Как оказалось, районный суд лишал их мать родительских прав, но областной суд отменил это решение.
Отмечается, что за два года женщина не изменила своего отношения к детям.
Прокуратура вновь обратилась в суд с требованием лишить липчанку родительских прав.
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