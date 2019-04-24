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10:12, 24 апреля 2019 85
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Детский омбудсмен при президенте изучит ситуацию с брошенными в липецкой квартире детьми

Детский омбудсмен при президенте изучит ситуацию с брошенными в липецкой квартире детьми

Фото: Ru.wikipedia.org

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова изучит ситуацию в Липецке, где женщина бросила голодных детей в антисанитарной квартире с пьяным собутыльником, передает ТАСС.

«Мы внимательно изучаем отчеты уполномоченных ведомств. Девочка-инвалид была в истощенном состоянии, в неудовлетворительном состоянии был второй ребенок», — сказала Кузницова.

Напомним, малышей четырех и двух лет нашли работники прокуратуры, приехавшие в дом после звонка соседей. Старший из детей является инвалидом и требует ухода и лечения. Малышей отправили в больницу.

Как оказалось, районный суд лишал их мать родительских прав, но областной суд отменил это решение.

Отмечается, что за два года женщина не изменила своего отношения к детям.

Прокуратура вновь обратилась в суд с требованием лишить липчанку родительских прав.


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