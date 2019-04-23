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11:01, 23 апреля 2019 393
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Во Владимирской области многодетную мать отправили в психбольницу после попытки удушить новорожденную дочь

Во Владимирской области многодетную мать отправили в психбольницу после попытки удушить новорожденную дочь

Фото: Pixabay.com

Во Владимирской области многодетную мать отправили на принудительное лечение после попытки удушить новорожденную дочь. Об этом сообщил региональный следком.

25 июня прошлого года 38-летняя жительница Петушинского района после сложного течения желанной беременности родила третьего ребенка. После выписки она впала в послеродовую депрессию, которая сопровождалась паническим состоянием и страхами.

Утром 7 июля женщина состояние женщины ухудшилось. Она положила на лицо новорожденной дочки подушку из-за того, что та раздражала ее плачем. Услышав хрипы, мать испугалась и вызвала скорую. Медики спасли ребенка.

Психиатрическая экспертиза выявила у жительницы Владимирской области хроническое психическое расстройство личности. Ее признали невменяемой.

«До произошедшего женщина не состояла на специализированном учете, вела обычный семейный образ жизни, каких-либо болезненных отклонений не проявляла», — уточнили следователи.

Уголовное дело направлено в суд с постановлением о принудительном лечении.

Двоих сыновей и дочь воспитывает отец. Семью поставили на учет как находящуюся в трудной жизненной ситуации.


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