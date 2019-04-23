Во Владимирской области многодетную мать отправили в психбольницу после попытки удушить новорожденную дочь

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Фото: Pixabay.com
Во Владимирской области многодетную мать отправили на принудительное лечение после попытки удушить новорожденную дочь. Об этом
25 июня прошлого года 38-летняя жительница Петушинского района после сложного течения желанной беременности родила третьего ребенка. После выписки она впала в послеродовую депрессию, которая сопровождалась паническим состоянием и страхами.
Утром 7 июля женщина состояние женщины ухудшилось. Она положила на лицо новорожденной дочки подушку из-за того, что та раздражала ее плачем. Услышав хрипы, мать испугалась и вызвала скорую. Медики спасли ребенка.
Психиатрическая экспертиза выявила у жительницы Владимирской области хроническое психическое расстройство личности. Ее признали невменяемой.
«До произошедшего женщина не состояла на специализированном учете, вела обычный семейный образ жизни, каких-либо болезненных отклонений не проявляла», — уточнили следователи.
Уголовное дело направлено в суд с постановлением о принудительном лечении.
Двоих сыновей и дочь воспитывает отец. Семью поставили на учет как находящуюся в трудной жизненной ситуации.
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