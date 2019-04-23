Во Владимире из-за плесени на сыре закрыли лавку «Мышенька»

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Фото: Pixabay.com
Во Владимире из-за плесени на сыре временно закрыли лавку «Мышенька». Об этом
Сырная лавка находится в доме №44 на проспекте Ленина. Проверяющие нашли ряд нарушений. Так, доски и другой инвентарь мыли в раковине, которая находится в туалете. Товар фасовали в тару, не указывая дату вскрытия упаковки. Кроме того, 32 килограмма сыра были без информации о производителе и сроке годности, на части партии обнаружили плесень.
На владельца — ИП Никифорову Е.В. — составили протокол по статье 6.3 КоАП. Суд постановил закрыть лавку на 30 суток.
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