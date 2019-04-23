Владимирский пенсионер украл с предприятия 45 металлических листов

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Фото: Pixabay.com
Житель Александровского района украл с предприятия 45 металлических листов. Ущерб оценили в 53 тысячи рублей,
Представитель предприятия обратился в полицию в середине марта. Оперативники выяснили, что к краже причастен 64-летний мужчина. Он пробирался на территорию организации, когда оттуда уходили рабочие. Украденные металлические листы злоумышленник продавал.
Часть похищенного удалось вернуть.
На владимирца завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»).
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.