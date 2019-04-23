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В Туле открыли спорткомплекс «Фитнес-Парк», строительство которого обошлось более чем в 300 миллионов рублей.
Здесь уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств, в частности, мешки для бойцов и канвас для бокса.
Кроме того, имеется вместительная зона для любителей функционального тренинга и кардиотренировок.
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