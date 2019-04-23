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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Туле девятерым ветеранам дадут бесплатное жилье в 2019 году. На это из федерального бюджета выделили 12,8 миллиона рублей,
В 2018 году на покупку квартир для 11 ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны из федерального и регионального бюджетов направляли 25,5 миллиона рублей.
В этом году в квартирах и домах 322 участников и инвалидов войны, а также вдов проведут ремонт на сумму более 16 миллионов рублей.
В правительстве также обсудили подарки ко Дню Победы. Перед 9 мая все ветераны получат открытки, в инвалиды и непосредственные участники — посылки от губернатора.
В Параде Победы на Красной площади в 2019 году должны участвовать 13 ветеранов из Тульской области. Заявки уже отправили в администрацию президента.
Как уточнили в правительстве, всего в области проживает 15 641 ветеран Великой Отечественной войны.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.