В Тамбове искали школьника, который боялся идти домой из-за «двойки»

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Фото: Pixabay.com
В Тамбове искали мальчика, который боялся идти домой из-за «двойки». Он переночевал на трубах теплотрассы,
В понедельник, 22 апреля, в 21:00 в полицию обратилась жительница многоэтажки на улице Советской. Женщина рассказала, что ее 12-летний сын не вернулся домой из школы. На поиски незамедлительно подняли личный состав подразделения полиции, оперативники составили фотоориентировку.
Как отметили в полиции, пропавший живет в благополучной семье, и видимых причин для побега у него не было. К утру подростка нашли на Студенецкой набережной. Его здоровью ничего не угрожает.
Как оказалось, школьник не хотел идти домой, испугавшись, что дед накажет его за плохую оценку.
«Рекомендуем взрослым применять адекватные меры по воспитанию подрастающего поколения во избежание подобных неприятных последствий», =- посоветовали в полиции.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.