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17:10, 23 апреля 2019 130
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В Солотче два дня подряд будут отключать свет

В Солотче два дня подряд будут отключать свет

В Солотче два дня подряд, 24 и 25 апреля, будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 света 24 апреля не будет по следующим адресам:

  • улица Железнодорожная, дома с 1 по 51;
  • улица Дачная, дома с 1 по 17;
  • улица Куркова, дома с 3 по 26;
  • улица Лесная, дома с 1 по 13.

25 апреля по следующим адресам:

  • улица Железнодорожная, дома с 10 по 36;
  • улица Коммунальная, дома с 1 по 23.

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