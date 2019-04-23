В Сараях пенсионерка украла у приятеля заначку

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В Сараях задержали 60-летнюю пенсионерку, которая украла у приятеля заначку. Об этом сообщила
В полицию обратился 57-летний житель поселка, который рассказал, что из его дома пропали шесть тысяч рублей. Деньги он хранил в мебели.
Полицейские вместе с пострадавшим выяснили, что украсть сбережения могла приятельница мужчины. Она недавно заходила в гости.
Стражи порядка разыскали женщину. Оказалось, что накануне она ходила в парикмахерскую и там заплатила за услуги несколько тысяч рублей. Визит в парикмахерскую оплатили похищенными деньгами.
Выяснилось, что пенсионерка воспользовалась удобным случаем и украла деньги.
«Она сама хранила сбережения примерно в таком же месте, поэтому быстро нашла деньги», — отметили полицейские.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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