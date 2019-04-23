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15:05, 23 апреля 2019 331
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В Рязанской области сгорело почти четыре гектара травы

В Рязанской области сгорело почти четыре гектара травы

В Рязанской области сгорело почти четыре гектара травы. Об этом рассказал глава региона Николай Любимов на выездном заседании правительства, во вторник, 23 апреля.

По его словам, в этом году в Рязанской области зафиксировали 995 палов травы.

Любимов отметил, что «пока на таких пожарах никто не пострадал, но в следующий раз так может не повезти».

«Человеческий фактор, конечно же остается основной причиной проблемы. Находятся люди, которые по мотивам, понятым только им, совершают противоправные действия. Каждого за руку поймать, к сожалению, невозможно, но надо стараться это делать», — заявил губернатор.

Кроме того, Любимов обратил внимание местных властей на эффективное информирование населения.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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