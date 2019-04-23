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В рязанских парках обработают деревья от клещей. Об этом сообщил
Работы планируют провести с 29 по 30 апреля. Рязанцам порекомендовали воздержаться от прогулок в парках в эти дни.
Обработку проведут в ЦПКиО, парке имени Гагарина, Морской Славы, Советско-Польского братства по оружию, Комсомольском парке и Лесопарке. Там разместят соответствующие объявления.
О завершении обработки сообщат дополнительно.
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