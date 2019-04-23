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16:42, 23 апреля 2019 273
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В Рязани задержали наркомана, искавшего «закладку»

В Рязани задержали наркомана, искавшего «закладку»

В Рязани задержали наркомана, который искал «закладку» во дворе дома №31 по улице Новоселов. Сигнал о подозрительном мужчине поступил сотрудникам Росгвардии.

Прибывшие на место прапорщик полиции Олег Глебов и его коллега Евгений Зоткин увидели мужчину, что-то искавшего в земле.

«Они представились и попросили незнакомца продолжить поиски. Тот не стал оказывать сопротивление и на глазах наряда вынул из тайника пакет с белым веществом», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Выяснилось, что в «закладке» находился героин массой 2,78 грамма. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.


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