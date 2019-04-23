В Рязани сгорел гараж, есть пострадавший

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В понедельник, 22 апреля, в Рязани сгорел гараж. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 16:53. Сгорел гараж размером пять на шесть метров, также повреждена кровля соседнего гаража на площади 15 квадратных метров.
Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров.
Причина и ущерб пожара устанавливаются.
На место происшествия выезжали два автомобиля и пять сотрудников МЧС.
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