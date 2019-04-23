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15:43, 23 апреля 2019 191
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В Рязани наградили членов Молодежного парламента при облдуме

В Рязани наградили членов Молодежного парламента при облдуме

В Рязани наградили членов Молодежного парламента при облдуме. В понедельник, 22 апреля, наиболее активным из них вручили благодарственные письма.

«Молодые парламентарии всегда отличались высокой ответственностью, открытостью и сплоченностью. История развития молодежного парламентаризма насчитывает большое количество побед и позволяет консолидировать талантливых и неравнодушных людей, готовых работать на благо нашего края», — отметил Алексей Просянников, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Участники заседания рассмотрели подготовку к празднованию Дня Победы и участие в традиционной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая пройдет 26 апреля в областной думе.


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