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В Рязани наградили членов Молодежного парламента при облдуме. В понедельник, 22 апреля, наиболее активным из них вручили благодарственные письма.
«Молодые парламентарии всегда отличались высокой ответственностью, открытостью и сплоченностью. История развития молодежного парламентаризма насчитывает большое количество побед и позволяет консолидировать талантливых и неравнодушных людей, готовых работать на благо нашего края», — отметил Алексей Просянников, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.
Участники заседания рассмотрели подготовку к празднованию Дня Победы и участие в традиционной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая пройдет 26 апреля в областной думе.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.