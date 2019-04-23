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9:47, 23 апреля 2019 128
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В Пронском районе отремонтируют едва не затонувший мост через реку

В Пронском районе отремонтируют едва не затонувший мост через реку

Фото: Издательство «Пресса»

В поселке Погореловка Пронского района отремонтируют мост через Проню, который едва не затонул этой весной. Один понтон переправы ушел под воду, пишет издательство «Пресса».

По словам главы поселения, зимой здесь отремонтировали два понтона, к ремонту затонувшей части намерены приступить в ближайшее время.

На время сварочных работ мост перекроют, движения по нему будет невозможно с 8 до 17 часов.


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