В Пронском районе отремонтируют едва не затонувший мост через реку

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Фото: Издательство «Пресса»
В поселке Погореловка Пронского района отремонтируют мост через Проню, который едва не затонул этой весной. Один понтон переправы ушел под воду, пишет издательство «
По словам главы поселения, зимой здесь отремонтировали два понтона, к ремонту затонувшей части намерены приступить в ближайшее время.
На время сварочных работ мост перекроют, движения по нему будет невозможно с 8 до 17 часов.
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