В Обнинске иностранец около 30 раз ударил соседа по общежитию топором и ножом, а потом прижег его утюгом

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Фото: Pixabay.com
В Обнинске гражданин Узбекистана около 30 раз ударил соседа по общежитию топором и ножом, а потом прижег его утюгом. Пострадавший умер в больнице,
Мужчины вместе жили в комнате общежития около четырех лет. Они оба злоупотребляли спиртным. В августе 2018 года подсудимый проснулся после того, как 53-летний сосед нанес ему две ссадины топором на шее и руке. Осужденный выхватил топор из рук нападавшего и семь раз ударил его, после чего нанес не менее 22 ударов ножом и еще 17 — ногами и руками
После этого злоумышленник четырежды прижег утюгом своего соседа. Сбежавшиеся на крики люди вызвали скорую и полицию.
«Своими действиями осужденный причинил потерпевшему множественные колото-резаные раны, ссадины, обширные кровоподтеки, переломы костей, ожоги 2-3 степени, которые причинили ему сильную физическую боль и особые страдания и привели к смерти в больнице Обнинска», — уточнили в прокуратуре.
Суд признал 43-летнего мужчину виновным по пункту «д» части 2 статьи 105 УК и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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