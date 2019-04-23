Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:43, 23 апреля 2019 140
 0    0

В Обнинске иностранец около 30 раз ударил соседа по общежитию топором и ножом, а потом прижег его утюгом 1

В Обнинске иностранец около 30 раз ударил соседа по общежитию топором и ножом, а потом прижег его утюгом

Фото: Pixabay.com

В Обнинске гражданин Узбекистана около 30 раз ударил соседа по общежитию топором и ножом, а потом прижег его утюгом. Пострадавший умер в больнице, сообщили в прокуратуре по Калужской области.

Мужчины вместе жили в комнате общежития около четырех лет. Они оба злоупотребляли спиртным. В августе 2018 года подсудимый проснулся после того, как 53-летний сосед нанес ему две ссадины топором на шее и руке. Осужденный выхватил топор из рук нападавшего и семь раз ударил его, после чего нанес не менее 22 ударов ножом и еще 17 — ногами и руками

После этого злоумышленник четырежды прижег утюгом своего соседа. Сбежавшиеся на крики люди вызвали скорую и полицию.

«Своими действиями осужденный причинил потерпевшему множественные колото-резаные раны, ссадины, обширные кровоподтеки, переломы костей, ожоги 2-3 степени, которые причинили ему сильную физическую боль и особые страдания и привели к смерти в больнице Обнинска», — уточнили в прокуратуре.

Суд признал 43-летнего мужчину виновным по пункту «д» части 2 статьи 105 УК и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
Премиум-класс для всей семьи. В Туле открыли спорткомплекс «Фитнес-Парк»

Премиум-класс для всей семьи. В Туле открыли спорткомплекс «Фитнес-Парк»

В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 84 373
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 33 256
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 744
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
12:52, 19 апреля 2019 15 319
Любимов наградил рязанских управленцев. Фото
16:01, 10 апреля 2019 14 344
В четверг в Строителе отключат холодную воду. Адреса
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум