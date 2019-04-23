В Новомосковске высадили сортовые липы

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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 23 апреля, в сквере «Возрождение» Новомосковска высадили сортовые липы «Гринспаер». Об этом
Акцию «Новомосковск, дыши!» также провели у Братской могилы солдат Великой Отечественнйо войны. Там посадили саженцы голубой ели.
В мае акция продолжится озеленением садов в нескольких школах.
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Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.