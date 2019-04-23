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17:37, 23 апреля 2019 15
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В Муроме двое юношей украли машину, но не смогли завести ее

В Муроме двое юношей украли машину, но не смогли завести ее

Фото: Pixabay.com

В Муроме двое юношей украли машину, но не смогли завести ее. Об этом сообщила пресс-служба владимирского УМВД.

Вечером 18 апреля полицейские патрулировали город и заметили двух молодых людей, которые толкали «ВАЗ». Юноши попытались скрыться, но их задержали.

Как оказалось, горожане 18 и 19 лет, похитили автомобиль, который стоял на соседней улице. Злоумышленники откатили его с места парковки, чтобы завести двигатель в другом месте.

На жителей Мурома завели уголовное дело по части 2 статьи 1ё58 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


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