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Фото: Pixabay.com
В Муроме двое юношей украли машину, но не смогли завести ее. Об этом
Вечером 18 апреля полицейские патрулировали город и заметили двух молодых людей, которые толкали «ВАЗ». Юноши попытались скрыться, но их задержали.
Как оказалось, горожане 18 и 19 лет, похитили автомобиль, который стоял на соседней улице. Злоумышленники откатили его с места парковки, чтобы завести двигатель в другом месте.
На жителей Мурома завели уголовное дело по части 2 статьи 1ё58 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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