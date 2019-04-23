В Мичуринске сутки искали сбежавшего из дома влюбленного студента

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Фото: Pixabay.com
В Мичуринске сутки искали 18-летнего студента. Он ушел из дома после того, как родители запретили ему встречаться с девушкой. Об этом
Заявление о пропаже молодого человека поступило в воскресенье, 21 апреля. По фотографии и приметам оперативники составили ориентировку и разослали ее во все подразделения. К поискам также подключились волонтеры.
Спустя сутки юноша пришел домой. Он скрывался у знакомых и решил вернуться, узнав, что его разыскивают по всему городу.
«Полиция убедительно просит родителей и детей не доводить семейные конфликты до подобных опасных для жизни и здоровья ситуаций, — обратились к тамбовчанам полицейские. — Правоохранительные органы тратят усилия по привлечению людских и материальных ресурсов для поисков, которых можно было бы избежать».
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