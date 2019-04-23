Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:14, 23 апреля 2019 676
 0    0

В Мичуринске сутки искали сбежавшего из дома влюбленного студента

В Мичуринске сутки искали сбежавшего из дома влюбленного студента

Фото: Pixabay.com

В Мичуринске сутки искали 18-летнего студента. Он ушел из дома после того, как родители запретили ему встречаться с девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Заявление о пропаже молодого человека поступило в воскресенье, 21 апреля. По фотографии и приметам оперативники составили ориентировку и разослали ее во все подразделения. К поискам также подключились волонтеры.

Спустя сутки юноша пришел домой. Он скрывался у знакомых и решил вернуться, узнав, что его разыскивают по всему городу.

«Полиция убедительно просит родителей и детей не доводить семейные конфликты до подобных опасных для жизни и здоровья ситуаций, — обратились к тамбовчанам полицейские. — Правоохранительные органы тратят усилия по привлечению людских и материальных ресурсов для поисков, которых можно было бы избежать».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 84 259
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 33 188
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 712
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
12:52, 19 апреля 2019 15 249
Любимов наградил рязанских управленцев. Фото
16:01, 10 апреля 2019 14 336
В четверг в Строителе отключат холодную воду. Адреса
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум