В Липецкой области «Лексус» улетел в кювет и перевернулся

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Липецкой области Lexus LX570 улетел в кювет и перевернулся. Два человека пострадали,
Авария произошла во вторник, 23 апреля, в 3:10 на трассе М4 «Дон» в Елецком районе. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в металлическое ограждение и оказалась в кювете.
Травмы получили 27-летний водитель и 62-летний пассажир. Их госпитализировали.
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