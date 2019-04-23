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9:46, 23 апреля 2019 102
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В Липецкой области «Лексус» улетел в кювет и перевернулся

В Липецкой области «Лексус» улетел в кювет и перевернулся

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Липецкой области Lexus LX570 улетел в кювет и перевернулся. Два человека пострадали, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла во вторник, 23 апреля, в 3:10 на трассе М4 «Дон» в Елецком районе. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в металлическое ограждение и оказалась в кювете.

Травмы получили 27-летний водитель и 62-летний пассажир. Их госпитализировали.


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