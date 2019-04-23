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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Липецке при столкновении двух «Ауди» пострадал молодой мужчина. Об этом
Авария произошла в понедельник, 22 апреля, в 17:25 на улице Ферросплавная. 20-летний водитель на Audi-80 врезался в Audi-100. За рулем второй машины был 53-летний мужчина.
Травмы получил водитель Audi-80. После оказания медпомощи его отпустили домой.
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