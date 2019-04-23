В Касимовском районе открыли паромную переправу у Елатьмы

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 22 апреля, в Касимовском районе открыли паромную переправу на Оке около поселка Елатьма. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Отмечается, что переправа соединяет «большую землю» с самыми дальними точками района — поселками Совхоз «Маяк» и Ласинский.
Сейчас дорожники перевозят только людей, транспортировку машин должны организовать в течение недели.
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